Протесты в Беларуси: врачи третий день борются за жизнь раненого в голову

В военном госпитале Минска врачи борются за жизнь 43-летнего Геннадия Шутова. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Источник: tut.by

Детали: Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. К нему в палату уже пустили старшую дочь Людмилу. Она очень подавлена, говорит, что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Прямая речь дочери: "Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Возможно, она резиновая — и рентген ее не видит, объясняют врачи. Так что она может быть еще внутри. Отец без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких".

Что было раньше: В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

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