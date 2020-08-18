Ситуація нагадує Україну 2014 року – експерт про російські колони до Білорусі

Співробітник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що Росія зараз діє у відношенні до Білорусі подібним чином, як діяла з Україною в 2014 році.

Джерело: Михайлов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Ця ситуація нагадує 2014 рік, коли були відео російських колон, які рухалися до кордонів України. Їх публікували користувачі соціальних мереж, росіяни, а зараз це роблять росіяни і білоруси, які перебувають на території Росії і яким це дуже сильно не подобається.

Це відео з'являються в реальному часі на акаунтах людей, які дійсно живуть у тих місцях. Наприклад, жителі Санкт-Петербурга, які бачили, як звідти виїжджає ОМОН".

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

Передісторія: