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Ситуація нагадує Україну 2014 року – експерт про російські колони до Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 08:58

Співробітник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що Росія зараз діє у відношенні до Білорусі подібним чином, як діяла з Україною в 2014 році.

Джерело: Михайлов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Ця ситуація нагадує 2014 рік, коли були відео російських колон, які рухалися до кордонів України. Їх публікували користувачі соціальних мереж, росіяни, а зараз це роблять росіяни і білоруси, які перебувають на території Росії і яким це дуже сильно не подобається.

Це відео з'являються в реальному часі на акаунтах людей, які дійсно живуть у тих місцях. Наприклад, жителі Санкт-Петербурга, які бачили, як звідти виїжджає ОМОН".

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Теми: БілорусьРосіяМайданУкраїна


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