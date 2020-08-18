Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация напоминает Украину 2014 года – эксперт о российских колоннах к Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 08:58
Ситуация напоминает Украину 2014 года – эксперт о российских колоннах к Беларуси

Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Россия сейчас действует в отношении Беларуси подобным образом, как действовала с Украиной в 2014 году.

Источник: Михайлов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают русские и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится.

Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН".

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияМайданУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: