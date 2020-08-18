Ситуация напоминает Украину 2014 года – эксперт о российских колоннах к Беларуси

Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Россия сейчас действует в отношении Беларуси подобным образом, как действовала с Украиной в 2014 году.

Источник: Михайлов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают русские и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится.

Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН".

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