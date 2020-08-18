Ситуация напоминает Украину 2014 года – эксперт о российских колоннах к Беларуси
Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что Россия сейчас действует в отношении Беларуси подобным образом, как действовала с Украиной в 2014 году.
Источник: Михайлов в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают русские и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится.
Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН".
Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Предыстория:
- В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются протесты за демократические выборы и против продления власти Александра Лукашенко, которого ЦИК в очередной раз объявила избранным президентом. Акции сопровождались применением насилия со стороны силовиков, задержаниями, блокировкой интернета. Предприятия Беларуси прибегли к массовым забастовкам.
- Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановська выехала в Литву под давлением властей, сначала она признала свою слабость как женщина, но потом снова призвала к митингам и заявила о готовности стать национальным лидером.
- Лукашенко на перевыборы не согласен и ищет поддержки у президента России – как когда-то сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович, который затем сбежал в РФ.
- Государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.
- Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.