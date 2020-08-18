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Справа Шеремета: захист Антоненка опублікував "докази на спростування обвинувачення"

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:19
Справа Шеремета: захист Антоненка опублікував докази на спростування обвинувачення
Сенс Україна

Захист ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, опублікував матеріали, відкриті стороні обвинувачення, а також копії його сторінок у соцмережах.

Джерело: сайт юридичної фірми "Сенс Україна", що займається захистом Антоненка

Деталі: На сайті зазначається, що відкриті матеріали у двох томах містять докази на спростування обвинувачення.

Паперові матеріали містять два томи. Перший том називається "Порушення прав людини та упередженість слідства", другий – "Докази, зібрані на спростування обвинувачення".

Дослівно: "Перший том присвячений антології хибного звинувачення, а також опису наклепів на підозрюваних, порушенням прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування".

"Публікуються матеріали, відкриті стороні обвинувачення захистом Андрія Антоненка 3 серпня 2020 року. Зокрема, посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, листування з професором Бірчем і органом досудового розслідування".

Деталі: Захист Антоненка публікує повну копію його профілю Facebook за 2016 рік, повну копію профілю Facebook Loui Cyfer (другий аккаунт Антоненка) та повну копію профілю RiffMa$ter у мережі Vkontakte.

Зазначається, що з профілів видалене лише приватне листування, окрім листування з Юлією Кузьменко та іншими особами, які надали згоду на таку публікацію. Захист додає, що зберігає у себе повні резервні копії профілів Антоненка у соцмережах.

Дослівно: "Копії Google акаунтів і вмісту мобільного телефона повністю і без цензурування передані стороні обвинувачення. Вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб. На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації є занадто трудомістким процесом. Фрагменти надамо на запит".

Деталі: Зазначається, що опубліковано не всі докази, на які посилається захист.

"Частково докази невинуватості (експертизи зросту невідомих на відео і антропометричні вимірювання Антоненка) представила сторона обвинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акту", - йдеться в повідомленні.

"Сенс Україна" також заявляє, що захисту досі не надані оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його залучення (постановка задачі, листування, оплату, тощо).

Зазначається, що захист Антоненка продовжує проводити низку експертиз і "збирає ряд доказів, включаючи візуалізацію і 3D-моделювання, а також аналізує деякі зібрані стороною обвинувачення матеріали". Їх також обіцяють публікувати.

Що передувало: 12 серпня суд відмовився відпускати з-під арешту музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

11 серпня підозрювану Юлію Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета
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