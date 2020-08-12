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Антоненка залишили в СІЗО: судді ті ж, які відпустили Кузьменко

Середа, 12 серпня 2020, 16:20

Суд відмовився відпускати з-під арешту музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду

Деталі: Суд відхилив скаргу захисту Антоненка, який просив скасувати арешт. Крім того, кілька людей просили віддати музиканта їм на поруки.

Однак суд залишив у силі попереднє рішення, яким підозрюваного відправили у слідчий ізолятор.

Рішення ухвалила та ж колегія судді, яка напередодні відпустила із СІЗО іншу підозрювану у справі, лікарку Юлію Кузьменко.

Що було раніше: 11 серпня Юлію Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищийза вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувалаекспертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасудполіція


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