Антоненка залишили в СІЗО: судді ті ж, які відпустили Кузьменко

Суд відмовився відпускати з-під арешту музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду

Деталі: Суд відхилив скаргу захисту Антоненка, який просив скасувати арешт. Крім того, кілька людей просили віддати музиканта їм на поруки.

Однак суд залишив у силі попереднє рішення, яким підозрюваного відправили у слідчий ізолятор.

Рішення ухвалила та ж колегія судді, яка напередодні відпустила із СІЗО іншу підозрювану у справі, лікарку Юлію Кузьменко.

Що було раніше: 11 серпня Юлію Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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