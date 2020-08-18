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Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Вторник, 18 августа 2020, 10:19
Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала доказательства в опровержение обвинения
Сенс Україна

Защита ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовала материалы, открытые стороне обвинения, а также копии его страниц в соцсетях.

Источник: сайт юридической фирмы "Сенс Украина", занимающейся защитой Антоненко

Детали: На сайте отмечается, что открытые материалы в двух томах содержат доказательства в опровержение обвинения.

Бумажные материалы содержат два тома. Первый том называется "Нарушение прав человека и предвзятость следствия", второй - "Доказательства, собранные в опровержение обвинения".

Дословно: "Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых, нарушениям прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования".

"Публикуются материалы, открытые стороне обвинения защитой Андрея Антоненко 3 августа 2020 года. В частности, ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования".

Детали: Защита Антоненко публикует полную копию его профиля Facebook за 2016 год, полную копию профиля Facebook Loui Cyfer (второй аккаунт Антоненко) и полную копию профиля RiffMa$ter в сети Vkontakte.

Отмечается, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Защита добавляет, что сохраняет у себя полные резервные копии профилей Антоненко в соцсетях.

Дословно: "Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу".

Детали: Отмечается, что опубликованы не все доказательства, на которые ссылается защита.

"Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антропометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", - говорится в сообщении.

"Сенс Украина" также заявляет, что защите до сих пор не предоставлены оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.).

Отмечается, что защита Антоненко продолжает проводить ряд экспертиз и "собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы". Их также обещают публиковать.

Что предшествовало: 12 августа суд отказался отпускать из-под ареста музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

11 августа подозреваемую Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета
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