Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Синоптики прогнозують найближчими днями відсутність спеки та значних опадів, лише місцями пройдуть невеликі дощі. Досить висока температура встановиться в середині наступного тижня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.

Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

3-4 серпня також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Прикарпатті вдень 4 серпня грозові дощі. Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°, 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.

3

4 серпня у Києві мінлива хмарність, вдень 27-29° тепла, вночі від +14 до +16.

4

Вдень 5 серпня майже на всю територію країни повернеться спека – 27-31°, лише на сході 20-22° й місцями дощі.