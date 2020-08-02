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Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Неділя, 2 серпня 2020, 10:41
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Синоптики прогнозують найближчими днями відсутність спеки та значних опадів, лише місцями пройдуть невеликі дощі. Досить висока температура встановиться в середині наступного тижня.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.

Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

3-4 серпня також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Прикарпатті вдень 4 серпня грозові дощі. Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°, 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.

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4 серпня у Києві мінлива хмарність, вдень 27-29° тепла, вночі від +14 до +16.

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Вдень 5 серпня майже на всю територію країни повернеться спека – 27-31°, лише на сході 20-22° й місцями дощі.

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"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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