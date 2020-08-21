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Отрута в організмі Навального небезпечна навіть для оточуючих – соратники

П'ятниця, 21 серпня 2020, 10:49
Фото ua.news

Співробітниця транспортної поліції оголосила лікарям омської лікарні, що знайшли речовину, якою отруїли політика Олексія Навального, і що вона небезпечна навіть для оточуючих.

Джерело: відеокоментар директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова і дружини Навального Юлії в Twitter прессекретаря політика Кіри Ярмиш, Кіра Ярмиш в Telegram

Пряма мова Жданова: "Ми були в кабінеті головного лікаря. У цей момент входить в кабінет представник транспортної міліції, показує з телефону – "Ось цю речовину знайшли". Головний лікар каже: "Ну, знайшли і знайшли, у мене немає більше ніякої інформації".

Ми підійшли до цього представника транспортної міліції: "Яка речовина?". Вона каже: "Це таємниця слідства, ми не можемо сказати. Але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу життю не тільки Олексія, а й оточуючих. Всі навколо повинні бути в костюмах захисту. Більше вона нічого не говорить".

Деталі: За словами Жданова, про яку саме речовину мова, їм поки не відомо.

Юлія Навальна у свою чергу додала, що перевозити політика відмовляються, кажучи, що зараз він не транспортабельний, хоча транспортна міліція прибула в лікарню саме для підготовки транспортування, а лікарі ще 2 години тому готували необхідні документи.

На думку Навальної, це роблять для того, "щоб хімічна речовина, яка є в організмі Олексія, зникла".

Вона також додала, що Навальний "не в дуже хорошому стані", що вона не довіряє омській лікарні і вимагає, щоб вона могла лікувати чоловіка в незалежній лікарні, лікарям якої довіряє.

У Telegram прессекретар політика Кіра Ярмиш додала, що соратники Навального вирішили звернутися до ЄСПЛ з вимогою заборонити владі РФ перешкоджати транспортуванню Навального до медичного закладу, оскільки "затягування перевезення може завдати непоправної шкоди життю та здоров'ю". 

Що було раніше: Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, і депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський відмовився видати дозвіл на перевезення політика до лікарні за кордоном.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Українська правда
Теми: РосіяНавальнийопозиція


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