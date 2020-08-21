Отрута в організмі Навального небезпечна навіть для оточуючих – соратники

Співробітниця транспортної поліції оголосила лікарям омської лікарні, що знайшли речовину, якою отруїли політика Олексія Навального, і що вона небезпечна навіть для оточуючих.

Джерело: відеокоментар директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова і дружини Навального Юлії в Twitter прессекретаря політика Кіри Ярмиш, Кіра Ярмиш в Telegram

Пряма мова Жданова: "Ми були в кабінеті головного лікаря. У цей момент входить в кабінет представник транспортної міліції, показує з телефону – "Ось цю речовину знайшли". Головний лікар каже: "Ну, знайшли і знайшли, у мене немає більше ніякої інформації".

Ми підійшли до цього представника транспортної міліції: "Яка речовина?". Вона каже: "Це таємниця слідства, ми не можемо сказати. Але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу життю не тільки Олексія, а й оточуючих. Всі навколо повинні бути в костюмах захисту. Більше вона нічого не говорить".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Деталі: За словами Жданова, про яку саме речовину мова, їм поки не відомо.

Юлія Навальна у свою чергу додала, що перевозити політика відмовляються, кажучи, що зараз він не транспортабельний, хоча транспортна міліція прибула в лікарню саме для підготовки транспортування, а лікарі ще 2 години тому готували необхідні документи.

На думку Навальної, це роблять для того, "щоб хімічна речовина, яка є в організмі Олексія, зникла".

Вона також додала, що Навальний "не в дуже хорошому стані", що вона не довіряє омській лікарні і вимагає, щоб вона могла лікувати чоловіка в незалежній лікарні, лікарям якої довіряє.

Это фотография из кабинета главврача омской больницы. В нем сидят три человека в костюмах и масках, то ли из фсб, то ли из ск. Не представляются. Разговаривают с удовольствием на отвлеченные темы, на вопросы об Алексее не отвевают. Врача в кабинете нет pic.twitter.com/vStFtktObl — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

У Telegram прессекретар політика Кіра Ярмиш додала, що соратники Навального вирішили звернутися до ЄСПЛ з вимогою заборонити владі РФ перешкоджати транспортуванню Навального до медичного закладу, оскільки "затягування перевезення може завдати непоправної шкоди життю та здоров'ю".

Що було раніше: Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, і депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський відмовився видати дозвіл на перевезення політика до лікарні за кордоном.

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