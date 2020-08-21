Яд в организме Навального опасен даже для окружающих – соратники

Сотрудница транспортной полиции объявила врачам омской больницы, что нашли вещество, которым отравили политика Алексея Навального, и что оно опасно даже для окружающих.

Источник: видеокомментарий директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и жены Навального Юлии в Twitter пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, Кира Ярмыш в Telegram

Прямая речь Жданова: "Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит в кабинет представитель транспортной милиции, показывает из телефона – "Вот это вещество нашли". Главный врач говорит: "Ну, нашли и нашли, у меня нет больше никакой информации".

Ми подошли к этому представителю транспортной милиции: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать. Но это вещество смертельно опасное. Это вещество представляет угрозу жизни не только Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защити. Больше она ничего не говорит".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Детали: По словам Жданова, о каком именно веществе речь, им пока не известно.

Юлия Навальная в свою очередь отметила, что перевозить политика отказываются, говоря, что сейчас он не транспортабельный, хотя транспортная милиция прибыла в больницу именно для подготовки транспортировки, а врачи еще 2 часа назад готовили необходимые документы.

По мнению Навальной, это делают для того, "чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

Она также добавила, что Навальный "не в очень хорошем состоянии", что она не доверяет омской больнице и требует, чтобы она могла лечить мужа в независимой больнице, врачам которой доверяет.

Это фотография из кабинета главврача омской больницы. В нем сидят три человека в костюмах и масках, то ли из фсб, то ли из ск. Не представляются. Разговаривают с удовольствием на отвлеченные темы, на вопросы об Алексее не отвевают. Врача в кабинете нет pic.twitter.com/vStFtktObl — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В Telegram пресс-секретарь политика Кира Ярмыш добавила, что соратники Навального решили обратиться в ЕСПЧ с требованием запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение, поскольку "затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью".

Что было раньше: Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, и депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский отказался выдать разрешение на перевозку политика в больницу за рубежом.

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