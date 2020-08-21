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Яд в организме Навального опасен даже для окружающих – соратники

Пятница, 21 августа 2020, 10:49
Яд в организме Навального опасен даже для окружающих – соратники
Фото ua.news

Сотрудница транспортной полиции объявила врачам омской больницы, что нашли вещество, которым отравили политика Алексея Навального, и что оно опасно даже для окружающих.

Источник: видеокомментарий директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и жены Навального Юлии в Twitter пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, Кира Ярмыш в Telegram

Прямая речь Жданова: "Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент входит в кабинет представитель транспортной милиции, показывает из телефона – "Вот это вещество нашли". Главный врач говорит: "Ну, нашли и нашли, у меня нет больше никакой информации".

Ми подошли к этому представителю транспортной милиции: "Какое вещество?". Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать. Но это вещество смертельно опасное. Это вещество представляет угрозу жизни не только Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защити. Больше она ничего не говорит".

Детали: По словам Жданова, о каком именно веществе речь, им пока не известно.

Юлия Навальная в свою очередь отметила, что перевозить политика отказываются, говоря, что сейчас он не транспортабельный, хотя транспортная милиция прибыла в больницу именно для подготовки транспортировки, а врачи еще 2 часа назад готовили необходимые документы.

По мнению Навальной, это делают для того, "чтобы химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло".

Она также добавила, что Навальный "не в очень хорошем состоянии", что она не доверяет омской больнице и требует, чтобы она могла лечить мужа в независимой больнице, врачам которой доверяет.

В Telegram пресс-секретарь политика Кира Ярмыш добавила, что соратники Навального решили обратиться в ЕСПЧ с требованием запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение, поскольку "затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью".

Что было раньше: Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, и депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский отказался выдать разрешение на перевозку политика в больницу за рубежом. 

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
  • Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальныйоппозиция
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