Головні новини неділі і ночі: Лукашенко з автоматом на протестах в Мінську, міноборони Білорусі опублікувало погрози

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко з автоматом в руках та у супроводі озброєного неповнолітнього сина оглядали резиденцію в Мінську, Міноборони Білорусі погрожує протестувальникам — актуальні новини 23 серпня.

Про Лукашенко

Телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу Незалежності. На ньому надітий бронежилет, в руках – автомат.

Про протести в Білорусі

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни учасники протесту матимуть справу з армією.

У неділю в центрі Мінська знову проходить акція протесту, в ній бере участь не менше 100 тисяч осіб.

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Про інші важливі новини

Поліцейські столичної підземки у неділю на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка, що прибув із тимчасово окупованої території. Під час поверхневого огляду в нього виявили так званий "військовий квиток ДНР" та "посвідчення народного ополченця Донбасу".

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко заразилася COVID-19 і на даний момент знаходиться у важкому стані.

Олександр Лукашенко напередодні сказав, що "альтернативний президент", якого "тягнуть" до країни зовнішні сили, може звернутися до НАТО, і блок введе війська до Білорусі, а поблизу білоруських кордонів начебто вже відбуваються "ворушіння військ НАТО". В Альянсі прокоментували ці заяви виконуючого обов'язки президента Білорусі.