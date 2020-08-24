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Главные новости воскресенья и ночи: Лукашенко с автоматом на протестах в Минске, Минобороны РБ угрожает людям

Понедельник, 24 августа 2020, 08:00

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в сопровождении вооруженного несовершеннолетнего сына перемещается по резиденции в Минске, Минобороны Беларуси угрожает протестующим — актуальные новости 23 августа.

О Лукашенко

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца Независимости. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.

О протестах в Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

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Полицейские столичной подземки в воскресенье на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину, прибывшего со временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Александр Лукашенко накануне сказал, что "альтернативный президент", которого "тянут" в страну внешние силы, может обратиться к НАТО, и блок введет войска в Беларусь, а вблизи белорусских границ якобы уже происходят "шевеления войск НАТО". В Альянсе прокомментировали эти заявления исполняющего обязанности президента Беларуси.

Темы: Беларусь
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