Главные новости воскресенья и ночи: Лукашенко с автоматом на протестах в Минске, Минобороны РБ угрожает людям
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в сопровождении вооруженного несовершеннолетнего сына перемещается по резиденции в Минске, Минобороны Беларуси угрожает протестующим — актуальные новости 23 августа.
О Лукашенко
Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца Независимости. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.
О протестах в Беларуси
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.
В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.
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