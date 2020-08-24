Главные новости воскресенья и ночи: Лукашенко с автоматом на протестах в Минске, Минобороны РБ угрожает людям

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в сопровождении вооруженного несовершеннолетнего сына перемещается по резиденции в Минске, Минобороны Беларуси угрожает протестующим — актуальные новости 23 августа.

О Лукашенко

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца Независимости. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.

О протестах в Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

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