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ЄС засуджує ймовірне отруєння Навального

Вівторок, 25 серпня 2020, 03:19
ЄС засуджує ймовірне отруєння Навального

Європейський Союз засуджує ймовірне отруєння російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби із корупцією, Олексія Навального.

Джерело: заява верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля

Деталі: Таким чином Боррель відреагував на висновки лікарів німецької клініки, які повідомили про виявлення отрути в організмі опозиціонера. 

В ЄС назвали цю ситуацію "схожою на замах на життя". 

Боррель також закликав Росію ініціювати незалежне розслідування отруєння політика та притягнути винних до відповідальності. 

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. 
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • У суботу вранці Навального перевезли до Берліна, він перебуває в клініці Charite. Там він перебуває під охороною німецької поліції.
  • За дослідженням німецьких лікарів, Навального – отруїли.

Українська правда
Теми: НавальнийЄС
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