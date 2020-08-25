ЄС засуджує ймовірне отруєння Навального

Європейський Союз засуджує ймовірне отруєння російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби із корупцією, Олексія Навального.

Джерело: заява верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля

Деталі: Таким чином Боррель відреагував на висновки лікарів німецької клініки, які повідомили про виявлення отрути в організмі опозиціонера.

В ЄС назвали цю ситуацію "схожою на замах на життя".

Боррель також закликав Росію ініціювати незалежне розслідування отруєння політика та притягнути винних до відповідальності.

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