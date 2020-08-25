ЕС осуждает вероятное отравление Навального
Вторник, 25 августа 2020, 03:19
Европейский Союз осуждает вероятное отравление российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального.
Источник: заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля
Детали: Таким образом Боррель отреагировал на выводы врачей немецкой клиники, которые сообщили об обнаружении яда в организме оппозиционера.
В ЕС назвали эту ситуацию "похожей на покушение на жизнь".
Боррель также призвал Россию инициировать независимое расследование отравления политика и привлечь виновных к ответственности.
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite. Там его охраняет немецкая полиция.
- Согласно исследованию немецких врачей, Навального – отравили.
Украинская правда