ЕС осуждает вероятное отравление Навального

Европейский Союз осуждает вероятное отравление российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального.

Источник: заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

Детали: Таким образом Боррель отреагировал на выводы врачей немецкой клиники, которые сообщили об обнаружении яда в организме оппозиционера.

В ЕС назвали эту ситуацию "похожей на покушение на жизнь".

Боррель также призвал Россию инициировать независимое расследование отравления политика и привлечь виновных к ответственности.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Предыстория: