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ЕС осуждает вероятное отравление Навального

Вторник, 25 августа 2020, 03:19
ЕС осуждает вероятное отравление Навального

Европейский Союз осуждает вероятное отравление российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального.

Источник: заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

Детали: Таким образом Боррель отреагировал на выводы врачей немецкой клиники, которые сообщили об обнаружении яда в организме оппозиционера.

В ЕС назвали эту ситуацию "похожей на покушение на жизнь".

Боррель также призвал Россию инициировать независимое расследование отравления политика и привлечь виновных к ответственности.

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite. Там его охраняет немецкая полиция. 
  • Согласно исследованию немецких врачей, Навального – отравили.

Украинская правда
Темы: НавальныйЕС
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