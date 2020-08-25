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Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру

Вівторок, 25 серпня 2020, 22:03
фото: дмитро ларін, уп

Президент Володимир Зеленський розповів, що у нього є прямий діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews

Деталі: Зеленський повідомив, що має прямий діалог з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "у необхідні для цього моменти". Наприклад, така розмова відбулася перед запровадженням режиму тиші. Його дотримання протягом місяця демонструє результативність цього діалогу.

Пряма мова Зеленського: "Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде".

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 
  • 6 серпня, приїхавши на Донеччину, Зеленський сказав, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінвійнаДонбас


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