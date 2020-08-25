Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру

Президент Володимир Зеленський розповів, що у нього є прямий діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews

Деталі: Зеленський повідомив, що має прямий діалог з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "у необхідні для цього моменти". Наприклад, така розмова відбулася перед запровадженням режиму тиші. Його дотримання протягом місяця демонструє результативність цього діалогу.

Пряма мова Зеленського: "Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде".

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