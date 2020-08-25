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Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Путиным ради мира

Вторник, 25 августа 2020, 22:03

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.

Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews

Детали: Зеленский сообщил, что прямой диалог с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "в необходимые для этого моменты".

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога.

Прямая речь Зеленского: "Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будем диалога, не станем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет".

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
  • 6 августа, приехав в Донецкую область, Зеленский сказал, что гарантировать постоянное соблюдение режима прекращения огня никто не может, но украинская сторона делает все для завершения войны.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинвойнаДонбасс


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