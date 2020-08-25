Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Путиным ради мира

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.

Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews

Детали: Зеленский сообщил, что прямой диалог с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "в необходимые для этого моменты".

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога.

Прямая речь Зеленского: "Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будем диалога, не станем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет".

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