У Держдепі США підтвердили свою готовність допомогти із розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, якщо підтвердиться, що його дійсно отруїли.

Джерело: заява держсекретаря Майка Помпео

Деталі: У США закликали до повноцінного та незалеженого розслідування.

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з с сім'єю Навального і сподіваємося на його повне одужання", – йдеться у заяві.

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