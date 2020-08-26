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США можуть допомогти ЄС у розслідуванні отруєння Навального

Середа, 26 серпня 2020, 06:14
США можуть допомогти ЄС у розслідуванні отруєння Навального

У Держдепі США підтвердили свою готовність допомогти із розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, якщо підтвердиться, що його дійсно отруїли.

Джерело: заява держсекретаря Майка Помпео

Деталі: У США закликали до повноцінного та незалеженого розслідування. 

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з с сім'єю Навального і сподіваємося на його повне одужання", – йдеться у заяві. 

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. 
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • У суботу вранці Навального перевезли до Берліна, він перебуває в клініці Charite. Берлінська клініка повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНавальний
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