США могут помочь ЕС в расследовании отравления Навального
Среда, 26 августа 2020, 06:14
В Госдепе США подтвердили свою готовность помочь в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если подтвердится, что его действительно отравили.
Источник: заявление госсекретаря Майка Помпео
Детали: В США призвали к полноценного расследования.
"Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заявлении.
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite. Берлинская клиника сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.
Украинская правда