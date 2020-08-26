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США могут помочь ЕС в расследовании отравления Навального

Среда, 26 августа 2020, 06:14
США могут помочь ЕС в расследовании отравления Навального

В Госдепе США подтвердили свою готовность помочь в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если подтвердится, что его действительно отравили.

Источник: заявление госсекретаря Майка Помпео

Детали: В США призвали к полноценного расследования.

"Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заявлении. 

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite. Берлинская клиника сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.

Украинская правда

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Темы: СШАНавальный
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