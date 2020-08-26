США могут помочь ЕС в расследовании отравления Навального

В Госдепе США подтвердили свою готовность помочь в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если подтвердится, что его действительно отравили.

Источник: заявление госсекретаря Майка Помпео

Детали: В США призвали к полноценного расследования.

"Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заявлении.

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