Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін: Затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - операція спецслужб України і США

Четвер, 27 серпня 2020, 14:36

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами приватної російської військової компанії "Вагнера" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія", "Інтерфакс"

Пряма мова: "Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер це".

Деталі: Путін сказав, що затриманих "вагнерівців" нібито "втемну" використовували для того, щоб перемістити на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії в Білорусі, що, за його словами, абсолютно не відповідало дійсності.

За словами президента РФ, "люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон".

Пряма мова: "Наші прикордонники то їх не випускали, до речі кажучи, вони ж не могли в'їхати. Але за підробленими документами їх, фактично, ввезли...

Зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі: вони повинні були, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід просто для абсолютно легальної роботи. Насправді, їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності".

Теми: ПутінРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі

фото, відеоОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення

У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу

Київ установив новий антирекорд по COVID-19

відео, фото, оновленоУ Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності

Голова МОЗ розповів, як на карантині працюватимуть школи

Усі новини...
Путін
Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі
Нобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна
Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру
Останні новини
14:42
Уряд у 3,5 рази розширив список заборонених до приватизації держпідприємств
14:36
Путін: Затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - операція спецслужб України і США
14:35
У липні 2020 року українці забронювали вдвічі менше авіаквитків, ніж рік тому – дослідження
14:25
відеоЗміна влади у Києві не вплинула на консенсус у НАТО щодо України – Пристайко
14:11
Лукашенко вже заявляє, що готовий вести діалог, але "не з вулицею"
14:10
Рівненська область через 30 років може залишитися без лісу - дослідження
14:06
Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі
14:05
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
13:41
фото, відеоОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення
13:40
Суд повернув стадіон "Чорноморець" із управління АРМА американській компанії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!