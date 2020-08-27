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Путін: Затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - операція спецслужб України і США

Четвер, 27 серпня 2020, 14:36
Путін: Затримання в Білорусі 33 вагнерівців - операція спецслужб України і США

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами приватної російської військової компанії "Вагнера" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія", "Інтерфакс"

Пряма мова: "Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер це".

Деталі: Путін сказав, що затриманих "вагнерівців" нібито "втемну" використовували для того, щоб перемістити на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії в Білорусі, що, за його словами, абсолютно не відповідало дійсності.

За словами президента РФ, "люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон".

Пряма мова: "Наші прикордонники то їх не випускали, до речі кажучи, вони ж не могли в'їхати. Але за підробленими документами їх, фактично, ввезли...

Зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Людей, про яких ви сказали, втемну використали для того, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі: вони повинні були, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід просто для абсолютно легальної роботи. Насправді, їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності".

Передісторія:

  • 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
  • Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  
  • Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
  • Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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