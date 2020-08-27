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Справа Шеремета: з Кузьменко зняли е-браслет

Четвер, 27 серпня 2020, 09:44

З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.

Джерело: Facebook-сторінка її адвоката Тараса Безпалого

Пряма мова: "Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю".

Деталі: Про це адвокат повідомив ввечері 26 серпня.

Що було раніше: 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шеремета


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