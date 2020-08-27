Справа Шеремета: з Кузьменко зняли е-браслет

З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.

Джерело: Facebook-сторінка її адвоката Тараса Безпалого

Пряма мова: "Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю".

Деталі: Про це адвокат повідомив ввечері 26 серпня.

Що було раніше: 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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