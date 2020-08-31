Дело Шеремета: экспертов, которые занимались портретом Кузьменко, наказали – адвокат

Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил, что после жалобы защиты Кузьменко двух судебных экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Источник: Facebook-страница адвоката Тараса Беспалого

Прямая речь: "Экспертов (Юрия) Ирхина и (Андрея) Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу (единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета).

Не помог даже визит Рувина (руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин - ред.) перед заседанием комиссии".

Что было раньше: 11 августа Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

27 августа с Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронное средство контроля.

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