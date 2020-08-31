Дело Шеремета: экспертов, которые занимались портретом Кузьменко, наказали – адвокат
Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил, что после жалобы защиты Кузьменко двух судебных экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности.
Источник: Facebook-страница адвоката Тараса Беспалого
Прямая речь: "Экспертов (Юрия) Ирхина и (Андрея) Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу (единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета).
Не помог даже визит Рувина (руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин - ред.) перед заседанием комиссии".
Что было раньше: 11 августа Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
27 августа с Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронное средство контроля.
Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы
Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета
"Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.