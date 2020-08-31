Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дело Шеремета: экспертов, которые занимались портретом Кузьменко, наказали – адвокат

Понедельник, 31 августа 2020, 17:10

Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил, что после жалобы защиты Кузьменко двух судебных экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Источник: Facebook-страница адвоката Тараса Беспалого

Прямая речь: "Экспертов (Юрия) Ирхина и (Андрея) Семенца привлекли к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу (единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета).

Не помог даже визит Рувина (руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин - ред.) перед заседанием комиссии".

Что было раньше: 11 августа Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

27 августа с Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронное средство контроля.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

"Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

видеоФилимонов о выдвижении в мэры: Мне предложил Зеленский

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Ермак назвал заявления Фокина личной позицией и апеллировал к "Минску"

С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Все новости...
Дело Шеремета
Дело Шеремета: с Кузьменко сняли э-браслет
Суд взялся за дело Шеремета: будут присяжные
Положинский отказался от ордена и упрекнул Зеленского из-за дела Шеремета
Последние новости
17:16
Нацбанк за месяц пополнил резервы на 460 миллионов долларов
17:10
Дело Шеремета: экспертов, которые занимались портретом Кузьменко, наказали – адвокат
16:43
"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список
16:40
Маркмв не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД
16:38
В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк
16:28
Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях - посол
16:26
Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасонсть" за неделю насчитала штрафов на 3 миллиона
15:56
Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси – СМИ
15:48
Из фонда борьбы с COVID-19 на образование не выделили ни копейки – Шкарлет
15:47
За август оптовые цены на электроэнергию в Украине подорожали на 8,5%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!