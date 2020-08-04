Російські хакери вкрали документи ексміністра торгівлі перед виборами у Британії - ЗМІ

Секретні документи, які стосуються торгівлі між США і Великою Британією, витік яких стався напередодні британських виборів у 2019 році, були вкрадені російськими хакерами з електронної пошти колишнього міністра торгівлі Ліама Фокса.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Джерела повідомили, що хакери отримували доступ до аккаунту кілька разів в період з 12 липня по 21 жовтня минулого року.

В даний час проводиться розслідування, яку російську групу або організацію вважають відповідальними, не повідомляється, але хакерська атака мала ознаки операції, підтримуваної державою.

Серед вкраденої інформації було шість траншів документів, що детально описують британські торгові переговори з США.

Джерела повідомили, що поштовий акаунт був зламаний за допомогою так званого "фішингового" повідомлення, через яке хакери отримали пароль і дані для входу в систему.

Джерела стверджують, що неясно, чи були хакери, які викрали торгові документи, тими ж людьми, які пізніше злили їх в Інтернеті.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб підтвердив інформацію про втручання минулого місяця, заявивши, що "російські актори" прагнули втрутитися у вибори "за допомогою онлайн-розповсюдження незаконно отриманих урядових документів".

Точно невідомо, які облікові записи Фокса були зламані і коли це вперше сталося. Не ясно, чи був Фокс, який все ще є членом парламенту, міністром у той час.

Представниця британського уряду сказала: "Ведеться кримінальне розслідування з приводу того, як були отримані документи, і було б недоречно коментувати далі".

Вона додала, що уряд має у своєму розпорядженні "дуже надійними системами для захисту ІТ-систем посадових осіб і персоналу".

Минулого тижня британський парламентський комітет з розвідки і безпеки оприлюднив звіт, в якому йшлося що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в проведення референдуму по Brexit. Також у ньому йдеться, що Британія "сильно недооцінила" російську загрозу.

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