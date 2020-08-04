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Медіарадник з ОП: Нам не потрібні Телеграм-канали, а ботська армія Порошенка вже дістала

Вівторок, 4 серпня 2020, 13:32

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заперечує, що ОП використовує ботів в соцмережах.

Джерело: інтерв’ю Подоляка для "Радіо Свобода"

Деталі: Подоляк також заперечив, що ОП не веде телеграм-каналів. Він додав, що йому для роботи не потрібна армія ботів. Проте, за його словами, може бути група 10-15% населення, які завжди "за будь-яку владу" і тому можуть висловлювати в соцмережах підтримку Зеленському і його команді.         

Пряма мова Подоляка: "Я вважаю, що Офіс президента повинен максимально дистанціюватися від будь-яких медійних майданчиків з точки зору володіння ними, не важливо формальних чи ні.

Мені не потрібно володіти майданчиком. Я вам дам краще інформацію. А ви вже подивитесь, потрібна вона вам чи ні… А якщо у мене буде два своїх медійних майданчика, то скажіть, що я отримую? Аудиторія ж не буде розвиватися в цих двох майданчика".

"Ботів немає. Ви не бачите проблему нашу? У нас досі є одна ботська армія – це Петра Олексійовича. Вона вже дістала всіх в соцмережах. Ці соцмережі неможливо побудувати як діалоговий майданчик".

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Передісторія:

  • В цьому ж інтерв’ю Подоляк розповів, що президент Володимир Зеленський уже показав міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, що той не може перетягувати на себе роль керівника держави.

Теми: ПорошенкоЗеленськийінтернет


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