Глава МЗС Естонії вимагає висилки українських робітників, які порушили правила самоізоляції

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів в самоізоляції, повинні бути вислані з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід стягнути", - зазначив Рейнсалу.

За словами міністра, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася б в геометричній прогресії, держава повинна мати можливість контролювати і карати за порушення існуючих правил.

Міністр закордонних справ додав, що існує не так багато обмежень, які захищають від вірусу, тому ставитися до них слід з усією серйозністю.

В ході проведеної Департаментом здоров'я і Департаментом поліції і прикордонної охорони спільної перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли в Таллінн 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції.

У понеділок із закликом покарати порушників виступив і міністр внутрішніх справ Март Хельме.