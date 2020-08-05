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Злочинна група з Донеччини привласнила 2,5 млн соцвиплат пенсіонерів

Середа, 5 серпня 2020, 14:22
Фото volyn.com.ua

Правоохоронці викрили мешканців Донеччини та посадовці органів виконавчої влади на привласненні майже 2,5 мільйона гривень соцвиплат пенсіонерів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в Telegram

Дослівно: "До складу злочинної групи входило 5 осіб – мешканці Донеччини та посадовці органів виконавчої влади. У 2019 – 2020 роках вони привласнили майже 2,5 млн грн соцвиплат пенсіонерів із тимчасово окупованих територій".

Деталі: Злочинну схему організував мешканець м. Бахмут. Він збирав відомості та копії документів пенсіонерів з високим розміром пенсій, потім зі спільниками підробляв документи щодо смерті громадян та отримував довіреності на представництво інтересів нібито їхніх родичів.

 Зловмисник подавав документи до пенсійних органів для нарахування допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, після чого отримував гроші у поштових відділеннях зв’язку.

Правоохоронці встановили 80 епізодів кримінальних правопорушень.  

Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальні акти відносно 4 фігурантів направили до суду, ще одного підозрюваного оголосили в розшук.

Українська правда
Теми: Донецька областьполіціяпенсії


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