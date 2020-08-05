Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Преступная группа из Донецкой области присвоила 2,5 млн соцвыплат пенсионеров

Среда, 5 августа 2020, 14:22
Преступная группа из Донецкой области присвоила 2,5 млн соцвыплат пенсионеров
Фото volyn.com.ua

Правоохранители разоблачили жителей Донецкой области и должностные лица органов исполнительной власти на присвоении почти 2,5 миллиона гривен соцвыплат пенсионеров.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram

Дословно: "В состав преступной группы входило 5 человек – жители Донецкой области и должностные лица органов исполнительной власти. В 2019 – 2020 годах они присвоили почти 2,5 миллиона гривен соцвыплат пенсионеров с временно оккупированных территорий".

Детали: Преступную схему организовал житель г. Бахмут. Он собирал сведения и копии документов пенсионеров с высоким размером пенсий, затем с сообщниками подделывал документы относительно смерти граждан и получал доверенности на представительство интересов якобы их родственников.

 Злоумышленник подавал документы в пенсионные органы для начисления пособия на погребение и недополученной пенсии, после чего получал деньги в почтовых отделениях связи.

Правоохранители установили 80 эпизодов уголовных преступлений.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительные акты относительно 4 фигурантов направили в суд, еще одного подозреваемого объявили в розыск.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьполицияпенсии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: