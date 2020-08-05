Преступная группа из Донецкой области присвоила 2,5 млн соцвыплат пенсионеров

Правоохранители разоблачили жителей Донецкой области и должностные лица органов исполнительной власти на присвоении почти 2,5 миллиона гривен соцвыплат пенсионеров.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram

Дословно: "В состав преступной группы входило 5 человек – жители Донецкой области и должностные лица органов исполнительной власти. В 2019 – 2020 годах они присвоили почти 2,5 миллиона гривен соцвыплат пенсионеров с временно оккупированных территорий".

Детали: Преступную схему организовал житель г. Бахмут. Он собирал сведения и копии документов пенсионеров с высоким размером пенсий, затем с сообщниками подделывал документы относительно смерти граждан и получал доверенности на представительство интересов якобы их родственников.

Злоумышленник подавал документы в пенсионные органы для начисления пособия на погребение и недополученной пенсии, после чего получал деньги в почтовых отделениях связи.

Правоохранители установили 80 эпизодов уголовных преступлений.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительные акты относительно 4 фигурантов направили в суд, еще одного подозреваемого объявили в розыск.