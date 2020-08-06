Лукашенко пообіцяв видати Україні "вагнерівців" – Гордон
Четвер, 6 серпня 2020, 00:10
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв сприяти екстрадиції російських найманців на територію України.
Джерело: журналіст Дмитро Гордон після розмови з Лукашенком, якого цитує "Радыё Свабода"
Деталі: Зеленський попросив Лукашенка передати Києву учасників бойових дій в Донбасі, розповів Гордон.
Журналіст повідомляє, що білоруський президент пообіцяв дати "зелене світло" прокуратурі та правоохоронним органам республіки, щоб забезпечити екстрадицію злочинців в Україну та Росію.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни воювали на Донбасі. У Кремлі сподівалися на швидке звільнення бойовиків ПВК "Вагнера".
- Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримані під Мінськом росіяни могли готувати масові заворушення і бути пов'язаними з опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.
- Лукашенко наголосив, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.