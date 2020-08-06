Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв сприяти екстрадиції російських найманців на територію України.

Джерело: журналіст Дмитро Гордон після розмови з Лукашенком, якого цитує "Радыё Свабода"

Деталі: Зеленський попросив Лукашенка передати Києву учасників бойових дій в Донбасі, розповів Гордон.

Журналіст повідомляє, що білоруський президент пообіцяв дати "зелене світло" прокуратурі та правоохоронним органам республіки, щоб забезпечити екстрадицію злочинців в Україну та Росію.

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