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Спека та короткочасні дощі: погода на вихідні

Четвер, 6 серпня 2020, 20:53

В Україні 7 серпня опади не очікуються, температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-22°, вдень 31-36°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У Києві та області 7 серпня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 16-18°, вдень близько 30°, на Київщині вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Згідно з прогнозом, на вихідні без опадів, лише вдень 8 серпня в Карпатському регіоні, 9 серпня у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, 8 серпня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південних областях вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°.

На Київщині на вихідні опади не прогнозуються. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Згідно з прогнозом на 10-11 серпня, у західних, Вінницькій (а також 10 серпня в північних, 11 серпня у східних) областях вдень місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни без істотних опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°.

На Київщині на початку тижня без опадів, лише вдень 10 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

 

Теми: погода


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