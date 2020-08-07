Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У світі вже 19 мільйонів випадків коронавірусу, 5 мільйонів в США 

П'ятниця, 7 серпня 2020, 01:02

У світі з початку пандемії 19 211 881 людина захворіли на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано 19 211 881 випадків захворювання на коронавірус, 12 335 363 пацієнтів вже одужали, 716 029 померли. 6 160 489 пацієнтів продовжують лікування від COVID-19.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 5 024 660 випадків COVID-19. На другому Бразилія, там 2 912 212 хворих, на третьому Індія, де 2 025 409 пацієнтів з коронавірусом. В Росії влада звітує про 871 894 діагностовані випадки по всій країні.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США, Бразилії, Індія, Росії, ПАР, Чилі.

Найбільше смертей від COVID-19 в США, Бразилії, Мексика, Великобританії, Індія, Італія.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

Усі новини...
коронавірус
Фінляндія повертає обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів та Андорри
Греція закриє на ніч більшість КПП на наземних кордонах, щоб стримати епідемію
У Німеччині вперше за три місяці понад 1000 випадків коронавірусу за добу
Останні новини
02:14
Капітану затонулого танкера "Delfi" призначили покарання
01:02
У світі вже 19 мільйонів випадків коронавірусу, 5 мільйонів в США 
00:27
Україна має довести провину "вагнерівців" для екстрадиції – Лукашенко
23:41
Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
23:08
Лукашенко про Зеленського: Володя – хороший
22:37
Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ
22:17
Нардеп Гетманцев одужав від коронавірусу
21:58
Зеленський на передовій нагадав військовим, що вони можуть стріляти у відповідь
21:37
Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат
21:18
Стерненку послабили запобіжний захід
Усі новини...