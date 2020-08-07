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У світі вже 19 мільйонів випадків коронавірусу, 5 мільйонів в США 

П'ятниця, 7 серпня 2020, 01:02
У світі вже 19 мільйонів випадків коронавірусу, 5 мільйонів в США 

У світі з початку пандемії 19 211 881 людина захворіли на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано 19 211 881 випадків захворювання на коронавірус, 12 335 363 пацієнтів вже одужали, 716 029 померли. 6 160 489 пацієнтів продовжують лікування від COVID-19.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 5 024 660 випадків COVID-19. На другому Бразилія, там 2 912 212 хворих, на третьому Індія, де 2 025 409 пацієнтів з коронавірусом. В Росії влада звітує про 871 894 діагностовані випадки по всій країні.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США, Бразилії, Індія, Росії, ПАР, Чилі.

Найбільше смертей від COVID-19 в США, Бразилії, Мексика, Великобританії, Індія, Італія.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус
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