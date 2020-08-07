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В мире уже 19 миллионов случаев коронавируса, 5 миллионов в США

Пятница, 7 августа 2020, 01:02
В мире уже 19 миллионов случаев коронавируса, 5 миллионов в США

В мире с начала пандемии 19 211 881 человек заболели COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев коронавируса

Детали: Детали: В мире в 213 странах диагностирована 19 211 881 случаев заболевания коронавирус, 12 335 363 пациентов уже выздоровели, 716 029 умерли. 6 160 489 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 5 024 660 случаев COVID-19. На втором Бразилия, там 2 912 212 больных, на третьем Индия, где 2 025 409 пациентов с коронавируса. В России власть отчитывается о 871 894 диагностированы случаи по всей стране.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России, ЮАР, Чили.

Больше всего смертей от COVID-19 в США, Бразилии, Мексика, Великобритании, Индия, Италия.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус
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