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У Румунії – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії

П'ятниця, 7 серпня 2020, 16:22
Фото barnews.city

У Румунії за минулу добу зареєстрували 1378 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшим показником з початку пандемії у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.

За даними Управління охорони здоров'я, за добу підтверджено 50 летальних випадків серед інфікованих.

У лікарнях перебувають 7801 інфікований пацієнт, з них 446 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

На сьогодні на національному рівні проведено 1 343 315 тестів, з них 23 946 було виконано протягом останніх 24 годин.

Попередній "антирекорд" був зафіксований 30 липня, тоді в країні було виявлено 1356 нових випадків коронавірусу.

Загалом у Румунії вже зареєстровано 59 273 випадки захворювання, із яких 29 289 осіб одужали, а 2616 померли.

Зазначається, що за минулі два тижні в країні тільки 3 серпня було менше 1 тисячі випадків коронавірусу.

Теми: Румуніякоронавірус


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