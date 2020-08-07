У Румунії – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії
У Румунії за минулу добу зареєстрували 1378 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшим показником з початку пандемії у країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.
За даними Управління охорони здоров'я, за добу підтверджено 50 летальних випадків серед інфікованих.
У лікарнях перебувають 7801 інфікований пацієнт, з них 446 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.
На сьогодні на національному рівні проведено 1 343 315 тестів, з них 23 946 було виконано протягом останніх 24 годин.
Попередній "антирекорд" був зафіксований 30 липня, тоді в країні було виявлено 1356 нових випадків коронавірусу.
Загалом у Румунії вже зареєстровано 59 273 випадки захворювання, із яких 29 289 осіб одужали, а 2616 померли.
Зазначається, що за минулі два тижні в країні тільки 3 серпня було менше 1 тисячі випадків коронавірусу.