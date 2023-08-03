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Румунія ще перевіряє, чи падали на її територію уламки від "Шахедів" РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 18:19

У Міноборони Румунії заявили, що реагують на інформацію про можливе падіння на територію цієї країни уламків дронів, якими Росія атакувала портову інфраструктуру українського Ізмаїла.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства від 3 серпня

Деталі: У міністерстві зазначили, що взяли до відома інформацію від органів влади громади Чаталкіой, що межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла, про можливе падіння на її території елементів дронів, якими Росія атакувала порт Ізмаїла в ніч на 2 серпня.

Згідно з повідомленням, на місце прибула команда фахівців Повітряних сил Румунії.

"На цей час не знайдено конкретних елементів, які б підтвердили ці припущення", – зазначили у заяві.

Міноборони Румунії додало, що у контексті останніх подій прямої військової небезпеки для Румунії не виявлено.

Дослівно: "Дрони, які РФ використала у цих протиправних і невиправданих атаках, у жоден момент не порушили повітряний простір Румунії… Міністерство національної оборони підвищило заходи готовності, постійно моніторить ситуацію на суходолі, у морі та в повітряному просторі, як визначено національними планами і планами союзників, та координується зі структурами НАТО задля посилення оборони всього східного флангу і стримання від будь-якої агресії".

Деталі: Тим часом журналісти Antena 3 CNN побували у селищі Плауру, що розташоване навпроти Ізмаїла. Місцевий мер каже, що "Шахеди" поцілили буквально за 400 метрів, і місцеві мешканці відверто бояться, що безпілотники могли впасти на їхні будинки, проте їхати кудись у безпечніше місце поки не збираються. 

Теми: РумуніяШахедвійна
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