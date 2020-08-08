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У Польщі новий антирекорд: 843 випадки коронавірусу за добу

Субота, 8 серпня 2020, 14:36
У Польщі новий антирекорд: 843 випадки коронавірусу за добу

У Польщі за останню добу виявили 843 випадки зараження коронавірусом – своєрідні "антирекорди" фіксують вже третій день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Більшість нових випадків захворювання припадає на Сілезьке воєводство – 208.

Напередодні повідомлялося про 809 нових випадків коронавірусу в Польщі, і це було вперше, коли добова кількість заражень перевищила 800.

Всього з початку епідемії у Польщі виявили 51 187 випадків коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я Польщі також повідомило про 13 нових смертей від коронавірусної хвороби. Загалом епідемія вже забрала життя 1800 осіб.

Видужали з початку епідемії 36 403 пацієнти.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Польщі анонсував посилення карантину у близько 20 повітів, де ситуація найбільш небезпечна.

Теми: Польщакоронавірус
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