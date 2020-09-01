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Країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю

Вівторок, 1 вересня 2020, 09:58

Латвія, Литва та Естонія досягли згоди щодо того, як відбуватиметься торгівля електроенергією з третіми країнами після запуску нової білоруської АЕС в Островці.

Як повідомляє естонський ERR, про це напередодні домовилися міністри енергетики трьох країн, пише "Європейська правда".

Згідно з угодою, країни припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску АЕС. Для контролю запровадять систему сертифікасів щодо походження електроенергії.

У скороченому обсязі торгівля продовжиться на російсько-латвійському напрямку. Для цього використовуватимуть залишкові потужності від внутрішньої торгівлі між країнами Балтії. 

Торгівля електроенергією між Литвою та російським Калінінградом продовжиться у поточному обсязі. 

Загалом обсяги торгівлі електроенергією між країнами Балтії і третіми країнами можуть скоротитися удвічі.

Також домовилися про запровадження тарифу на використання спільної інфраструктури. Це має відбутися наприкінці першого кварталу 2021 року - до того часу Латвія та Литва мають прийняти необхідне законодавство (в Естонії воно вже чинне).

Нові домовленості діятимуть до кінця 2025 року, коли запланована синхронізація енергомереж балтійських країн з Центральною Європою. 

У лютому 2020 року країни Балтії зобов'язалися підписати декларацію про наміри не купувати електроенергії з Островецької АЕС, спорудження якої зараз на завершальному етапі.

Позиція Литви полягає у тому, що нова білоруська АЕС розташована за 50 км від Вільнюса, є небезпечною та може використовуватися Кремлем як інструмент політичного тиску і на Білорусь, і на країни Балтії.  

Латвія певний час не погоджувалася з повною відмовою, що призвело до певної напруги у відносинах з Литвою, але у серпні також заявила, що не торгуватиме електроенергією з Білоруссю після запуску АЕС. 

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛитваЛатвія
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