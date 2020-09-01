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Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Вторник, 1 сентября 2020, 09:58

Латвия, Литва и Эстония достигли согласия относительно того, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце.

Как сообщает эстонский ERR, об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, пишет "Европейская правда".

Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.

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Темы: БеларусьЛитваЛатвия


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