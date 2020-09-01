Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Вторник, 1 сентября 2020, 09:58
Латвия, Литва и Эстония достигли согласия относительно того, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце.
Как сообщает эстонский ERR, об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, пишет "Европейская правда".
Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.
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