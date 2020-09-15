Слідство розглядає чотири версії побиття Балуха – Сущенко

Слідство у справі побиття колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха розглядає чотири основні версії події: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: колишній політв’язень Кремля та журналіст Роман Сущенко у facebook

Пряма мова: "Сьогодні запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Судячи по змісту запитань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події.

Розглядаються чотири основні версії. Нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень Володимиру".

Деталі: Сущенко додав, що наразі судово-медична експертиза не завершена, а саме від неї залежить успіх розслідування. Ускладнює з'ясування важливих фізичних відомостей відсутність медичної карти Балуха, яка залишилась в окупованому Росією Криму.

Водночас поліція з'ясувала більшість обставин того вечора, знайшла свідків та провела необхідні слідчі дії.

"Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити", – підсумував журналіст.

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