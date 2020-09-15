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Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха – Сущенко

Вторник, 15 сентября 2020, 04:03
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха – Сущенко

Следствие по делу избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии произошедшего: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Источник: бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко в facebook

Прямая речь: "Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху.

Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру".

Детали: Сущенко добавил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических сведений отсутствие медицинской карты Балуха, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

В то же время полиция выяснила большинство обстоятельств вечера, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.

"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – подытожил журналист.

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Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда

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Темы: Балухполиция
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