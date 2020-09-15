Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха – Сущенко

Вторник, 15 сентября 2020, 04:03

Следствие по делу избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии произошедшего: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Источник: бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко в facebook

Прямая речь: "Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху.

Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру".

Детали: Сущенко добавил, что сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических сведений отсутствие медицинской карты Балуха, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

В то же время полиция выяснила большинство обстоятельств вечера, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия.

"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – подытожил журналист.

Читайте также: Если убрать из Крыма армию, мы увидим, которых флагов над домами будет больше - Владимир Балух 

Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда
Темы: Балухполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень

Новости 14 сентября: Богдан в ГБР, встреча Лукашенко с Путиным

фотоСотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ

фотоТри американских бомбардировщика вошли в воздушное пространство Украины

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

Все новости...
Балух
Врачи рассказали о состоянии Балуха
Врачи рассказали о состоянии Балуха
Балуха ввели в медикаментозную кому - источник
Последние новости
04:03
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха – Сущенко
03:15
Украинская делегация в ТКГ введет должность спикера
02:55
Видео, обновленоВозле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу
02:24
Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень
01:40
"Слуги" обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия
00:50
Кулеба не видит угроз для отмены безвиза
00:29
Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных
23:58
Пограничники закрыли пункт пропуска, на котором собрались хасиды
23:20
Фокин о словах внучки: Не помню знакомство с Ермаком
22:38
Ермак пообещал усилить коммуникацию о Донбассе "с целью информирования украинцев"
Все новости...