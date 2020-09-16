Степанов не зобов‘язаний іти у відпустку на період виборів – "Слуга народу"

Максима Степанова висунула першим номером виборчого списку від партії "Слуга народу" обласна організація, він може не йти у відпустку як міністр охорони здоров’я на час виборчої кампанії.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу"

Деталі: Степанова висунула першим номером на вибори на Одещині обласна організація партії.

Голова МОЗ не зобов‘язаний іти у відпустку на період виборів, пояснили у партії.

І, додали у Слузі народу", навіть якщо він пройде в облраду, то може зможе суміщати посаду міністра і посаду депутата, тому що сесія відбувається рідко і це представницький мандат (крім випадку, якщо він очолюватиме якийсь комітет чи буде головою облради).

Сам Степанов у Facebook написав, що команда МОЗ на чолі з ним заклала реальні основи "великої медичної реформи", а йому не байдужа доля Одеської області, тому він піде на вибори.

Пряма мова: "Мені не байдужий Одеський регіон. Разом з усією країною Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди у місцевій владі. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити. Я прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга народу" в обласну раду".

Цьому передувало: 15 вересня у президентській партії вирішили, що список "Слуги народу" на виборах в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної держадміністрації Максим Степанов.

Степанов із 12 січня 2017 року до 10 квітня 2019 року очолював Одеську ОДА. 6 квітня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко відсторонив його від виконання обов’язків, але Степанов відмовлявся полишати посаду.

30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля, ставши четвертим міністром на цій посаді за 7 місяців.

Фракція "Голос" у травні вирішила збирати голоси за відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я – і в липні зареєструвала в парламенті проєкт постанови про його звільнення.