Степанов не зобов‘язаний іти у відпустку на період виборів – "Слуга народу"

Максима Степанова висунула першим номером виборчого списку від партії "Слуга народу" обласна організація, він може не йти у відпустку як міністр охорони здоров’я на час виборчої кампанії.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу"

Деталі: Степанова висунула першим номером на вибори на Одещині обласна організація партії.

Голова МОЗ не зобов‘язаний іти у відпустку на період виборів, пояснили у партії.

І, додали у Слузі народу", навіть якщо він пройде в облраду, то може зможе суміщати посаду міністра і посаду депутата, тому що сесія відбувається рідко і це представницький мандат (крім випадку, якщо він очолюватиме якийсь комітет чи буде головою облради)

Цьому передувало: 15 вересня у президентській партії вирішили, що список "Слуги народу" на виборах в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної держадміністрації Максим Степанов.