Степанов не обязан уходить в отпуск на период выборов – "Слуга народа"

Максима Степанова выдвинула первым номером избирательного списка от партии "Слуга народа" областная организация, он может не уходить в отпуск как министр здравоохранения на время избирательной кампании.

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа"

Детали: Степанова выдвинула первым номером на выборы в Одесской области областная организация партии.

Глава Минздрава не обязан уходить в отпуск на период выборов, объяснили в партии.

И, добавили в "Слуге народа", даже если он пройдет в облсовет, то может сможет совмещать должность министра и должность депутата, так как сессия происходит редко и это представительский мандат (кроме случая, если он будет возглавлять какой-то комитет или будет главой облсовета).

Сам Степанов в Facebook написал, что команда МОЗ во главе с ним заложила реальные основы "большой медицинской реформы", а ему не безразлична судьба Одесской области, поэтому он пойдет на выборы.

Прямая речь: "Мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет".

Этому предшествовало: 15 сентября в президентской партии решили, что список "Слуги народа" на выборах в Одесский облсовет возглавит министр здравоохранения и бывший глава областной госадминистрации Максим Степанов.

Степанов с 12 января 2017 года по 10 апреля 2019 года возглавлял Одесскую ОГА. 6 апреля 2019 тогдашний президент Петр Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказывался покидать пост.

30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины в Кабинете министров Дениса Шмыгаля, став четвертым министром на этой должности за 7 месяцев.

Фракция "Голос" в мае решила собирать голоса за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения – и в июле зарегистрировала в парламенте проект постановления о его увольнении.