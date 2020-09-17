Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш
Президент Володимир Зеленський вимагає від НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу Генпрокурора працювати швидше й продуктивніше для того, щоб притягувати до відповідальності крадіїв і хабарників.
Джерело: пост Зеленського у Telegram
Пряма мова: "Сподіваюся, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс Генерального прокурора все ж таки почують суспільство і працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигоди у владі…
Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає".
Деталі: Зеленський наголосив, що кожен посадовець, міністр і депутат "має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш", і винятків із цього правила не може бути.
Він нагадав, що коли його команда йшла на вибори, то вона обіцяла народу, що старі корумповані часи закінчаться.
Пряма мова Зеленського: "Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче".
Що було раніше: Джерела УП повідомили, що генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку, якого НАБУ вважає причетним до корупційних схем у Верховній Раді.
Передісторія:
- НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу".
- За словами нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект, пов’язаний із побутовими відходами.
- Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
- В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.
- 15 вересня генпрокурор Венедиктова у Верховній Раді заявляла, що поки немає підстав для оголошення підозри Юрченку.
- 15 вересня Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.