Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш

Президент Володимир Зеленський вимагає від НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу Генпрокурора працювати швидше й продуктивніше для того, щоб притягувати до відповідальності крадіїв і хабарників.

Джерело: пост Зеленського у Telegram

Пряма мова: "Сподіваюся, що НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Офіс Генерального прокурора все ж таки почують суспільство і працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигоди у владі…

Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає".

Деталі: Зеленський наголосив, що кожен посадовець, міністр і депутат "має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш", і винятків із цього правила не може бути.

Він нагадав, що коли його команда йшла на вибори, то вона обіцяла народу, що старі корумповані часи закінчаться.

Пряма мова Зеленського: "Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче".

Що було раніше: Джерела УП повідомили, що генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку, якого НАБУ вважає причетним до корупційних схем у Верховній Раді.

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