Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченку – джерела

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку, якого НАБУ вважає причетним до корупційних схем у Верховній Раді.

Джерело: Сергій Лещенко у Telegram, співрозмовники "Української правди" у Національному антикорупційному бюро України

Пряма мова Лещенка: "Як повідомили наші інсайдери, генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ".

Деталі: Співрозмовники УП в НАБУ підтверджують це.

15 вересня генпрокурор Венедиктова у Верховній Раді заявляла, що поки немає підстав для оголошення підозри нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря, який нібито призначався для нього.

За її словами, був доведений лише "факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій до закону, обіцянки нардепа передати їх на обробку юристам", а використання положення для отримання грошей не було встановлено.

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