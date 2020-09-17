Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченку – джерела
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку, якого НАБУ вважає причетним до корупційних схем у Верховній Раді.
Джерело: Сергій Лещенко у Telegram, співрозмовники "Української правди" у Національному антикорупційному бюро України
Пряма мова Лещенка: "Як повідомили наші інсайдери, генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ".
Деталі: Співрозмовники УП в НАБУ підтверджують це.
15 вересня генпрокурор Венедиктова у Верховній Раді заявляла, що поки немає підстав для оголошення підозри нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря, який нібито призначався для нього.
За її словами, був доведений лише "факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій до закону, обіцянки нардепа передати їх на обробку юристам", а використання положення для отримання грошей не було встановлено.
Передісторія:
- НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", проте він не затриманий.
- За словами нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект, пов’язаний із побутовими відходами.
- Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
- В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.