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Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Четверг, 17 сентября 2020, 10:10
Зеленский требует больше показательных посадок: Брал взятку – сядешь
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский требует от НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса Генпрокурора работать быстрее и продуктивнее для того, чтобы привлекать к ответственности воров и взяточников.

Источник: пост Зеленского в Telegram

Прямая речь: "Надеюсь, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгоды во власти...

Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит".

Детали: Зеленский отметил, что каждый чиновник, министр и депутат "должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь", и исключений из этого правила не может быть.

Он напомнил, что когда его команда шла на выборы, то она обещала народу, что старые коррумпированные времена закончатся.

Прямая речь Зеленского: "Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно".

Что было раньше: Источники УП сообщили, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Предыстория: 

  • НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа".
  • По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
  • После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
  • 15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко.
  • 15 сентября Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвзяткаОфис генпрокурора
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