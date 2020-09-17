Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Президент Владимир Зеленский требует от НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса Генпрокурора работать быстрее и продуктивнее для того, чтобы привлекать к ответственности воров и взяточников.

Источник: пост Зеленского в Telegram

Прямая речь: "Надеюсь, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгоды во власти...

Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит".

Детали: Зеленский отметил, что каждый чиновник, министр и депутат "должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь", и исключений из этого правила не может быть.

Он напомнил, что когда его команда шла на выборы, то она обещала народу, что старые коррумпированные времена закончатся.

Прямая речь Зеленского: "Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно".

Что было раньше: Источники УП сообщили, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Предыстория: