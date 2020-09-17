Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що "Слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у причетності до корупційних схем у Раді, не має права бути народним депутатом.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

НАБУ зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився…

З політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада - не місце для "плюшок".

Деталі: В ОП заявили, що цінують роботу НАБУ і САП, але закликали "повноцінно" співпрацювати з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою "як цього вимагає законодавство".

В офісі Зеленського сподіваються, що матеріалів справи буде достатньо, аби прокурори змогли довести звинувачення у суді.

Водночас, в кінці серпня стався "злив" справи. У НАБУ натякають, що до цього можуть бути причетні чиновники.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

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