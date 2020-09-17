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Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом

Четвер, 17 вересня 2020, 11:55
Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що "Слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у причетності до корупційних схем у Раді, не має права бути народним депутатом.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

НАБУ зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився…

З політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада - не місце для "плюшок".

Деталі: В ОП заявили, що цінують роботу НАБУ і САП, але закликали "повноцінно" співпрацювати з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою "як цього вимагає законодавство".

В офісі Зеленського сподіваються, що матеріалів справи буде достатньо, аби прокурори змогли довести звинувачення у суді.

Водночас, в кінці серпня стався "злив" справи. У НАБУ натякають, що до цього можуть бути причетні чиновники.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка, 15 вересня цього помічника взяли під арешт із можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
  • Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
  • В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.
  • 17 вересня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру і клопотання про тримання під вартою народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийВерховна Радакорупціяхабар
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