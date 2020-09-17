Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом

Четвер, 17 вересня 2020, 11:55

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що "Слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у причетності до корупційних схем у Раді, не має права бути народним депутатом.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

НАБУ зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився…

З політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада - не місце для "плюшок".

Деталі: В ОП заявили, що цінують роботу НАБУ і САП, але закликали "повноцінно" співпрацювати з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою "як цього вимагає законодавство".

В офісі Зеленського сподіваються, що матеріалів справи буде достатньо, аби прокурори змогли довести звинувачення у суді.

Водночас, в кінці серпня стався "злив" справи. У НАБУ натякають, що до цього можуть бути причетні чиновники.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка, 15 вересня цього помічника взяли під арешт із можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
  • Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
  • В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка покинути фракцію "Слуга народу" після історії про причетність до корупційних схем у Верховній Раді.
  • 17 вересня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру і клопотання про тримання під вартою народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка.

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗеленськийВерховна Радакорупціяхабар


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Венедіктова підписала клопотання про арешт Юрченка

Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш

Понад 3,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу, Харківщина – антилідер

Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Новини 16 вересня: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ

КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними

Усі новини...
Офіс президента
У ТКГ констатували дотримання тиші і згадали про зміни у постанову про вибори
Офісу Зеленського прозвітували про вихід Юрченка з фракції "Слуга народу"
Єрмак пообіцяв посилити комунікацію щодо Донбасу "з метою інформування українців"
Останні новини
12:07
Рада визначилася зі списком нардепів, які обиратимуть очільника САП
12:01
За січень-серпень прибуток "Укргазбанку" збільшився до 680 мільйонів
11:55
Офіс президента: Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом
11:40
фотоДесантне судно Yuma ВМС США увійшло у Чорне море
11:38
Курс валют на 17 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:29
Новий протест у Білорусі: незалежні ЗМІ виходять без фотографій
11:20
Відрахованим у Білорусі студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні
11:18
РФ спеціально змінить Податковий кодекс, щоб видати кредит Білорусі
11:17
У Києві за добу на СOVID-19 захворіла 41 дитина
11:01
У Європарламенті заявили про ризики для України через проблемний відбір очільника САП
Усі новини...