Офис президента: Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом
В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в Раде, не имеет права быть народным депутатом.
Источник: Офис президента
Дословно: "Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.
НАБУ зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился...
С политической и моральной точек зрения, учитывая опубликованный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для "плюшек".
Детали: В ОП заявили, что ценят работу НАБУ и САП, но призвали "полноценно" сотрудничать с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой "как этого требует законодательство".
В офисе Зеленского надеются, что материалов дела будет достаточно, чтобы прокуроры смогли доказать обвинение в суде.
В то же время, в конце августа произошел "слив" дела. В НАБУ намекают, что к этому могут быть причастны чиновники.
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Предыстория:
- 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
- После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
- В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию "Слуга народа" после истории о причастности к коррупционным схемам в Верховной Раде.
- 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.