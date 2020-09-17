Офис президента: Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в Раде, не имеет права быть народным депутатом.

Источник: Офис президента

Дословно: "Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.

НАБУ зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился...

С политической и моральной точек зрения, учитывая опубликованный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для "плюшек".

Детали: В ОП заявили, что ценят работу НАБУ и САП, но призвали "полноценно" сотрудничать с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой "как этого требует законодательство".

В офисе Зеленского надеются, что материалов дела будет достаточно, чтобы прокуроры смогли доказать обвинение в суде.

В то же время, в конце августа произошел "слив" дела. В НАБУ намекают, что к этому могут быть причастны чиновники.

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