Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Офис президента: Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом

Четверг, 17 сентября 2020, 11:55
Офис президента: Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что "Слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в Раде, не имеет права быть народным депутатом.

Источник: Офис президента

Дословно: "Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.

НАБУ зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился...

С политической и моральной точек зрения, учитывая опубликованный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для "плюшек".

Детали: В ОП заявили, что ценят работу НАБУ и САП, но призвали "полноценно" сотрудничать с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой "как этого требует законодательство".

В офисе Зеленского надеются, что материалов дела будет достаточно, чтобы прокуроры смогли доказать обвинение в суде.

В то же время, в конце августа произошел "слив" дела. В НАБУ намекают, что к этому могут быть причастны чиновники.

Узнать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория: 

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.
  • После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.
  • В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию "Слуга народа" после истории о причастности к коррупционным схемам в Верховной Раде.
  • 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаЗеленскийВерховная Радакоррупциявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Офис президента
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: