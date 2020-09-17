Венедіктова підписала клопотання про арешт Юрченка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала клопотання про тримання під вартою народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара.

Джерело: Faсebook-сторінка Венедіктової

Пряма мова: "Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою".

Деталі: Генпрокурор та колишній нардеп пропрезидентської "Слуги народу" також написала, що має "нульову толерантність" до інформаційних атак та корупції і перебуває "поза політикою".

Венедіктовій раніше дорікали у тому, що вона не підписала підозри Юрченку. 15 вересня з трибури ВР вона заявила, що підстав для підписання підозри колишньому однопартійцю недостатньо.

Згодом НАБУ опублікувало відеоматеріали, де вказувалося, що "помічник" нардепа Іван Фіщенко отримав, щонайменше, 13 тисяч доларів хабара. Частина коштів призначалася нардепу Юрченку, а наступні транші ймовірно ще й членам екологічного комітету.

Детективи НАБУ повідомили, що Юрченко та його спільники мали отримати кошти за законопроект, пов’язаний із побутовими відходами.

Венедіктова 17 вересня заявила, що "разом із прокурорами САП в цій справі провела декілька годин над вивченням матеріалів кримінального провадження", в результаті чого прийняла рішення підписати підозру Юрченку.

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