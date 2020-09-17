Зеленський про нардепа Юрченка: Обов’язково сяде в тюрму

Президент Володимир Зеленський заявив, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченку, якого підозрюють у хабарництві, обов’язково сидітиме у в’язниці.

Джерело: Зеленський на брифінгу у Львівській області

Пряма мова: "Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу" і який був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна і порядна людина. Сьогодні дали підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму".

Деталі: Зеленський також радіє, що хабарника спіймали саме у "Слузі народу", бо "очищення влади повинні робити, очищення влади повинні починати з себе, і нічого не боятись, і дивитись в очі людям".

Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "чемні і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцність якої тривала упродовж одного року".

Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди.

На думку Зеленського, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню – вона повинна сидіти".

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