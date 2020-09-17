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Зеленський про нардепа Юрченка: Обов’язково сяде в тюрму

Четвер, 17 вересня 2020, 15:45
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченку, якого підозрюють у хабарництві, обов’язково сидітиме у в’язниці.    

Джерело: Зеленський на брифінгу у Львівській області

Пряма мова: "Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу" і який був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна і порядна людина. Сьогодні дали підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов'язково сяде в тюрму".

Деталі: Зеленський також радіє, що хабарника спіймали саме у "Слузі народу", бо "очищення влади повинні робити, очищення влади повинні починати з себе, і нічого не боятись, і дивитись в очі людям".

Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "чемні і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцність якої тривала упродовж одного року".

Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди.

На думку Зеленського, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню – вона повинна сидіти".

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка, 15 вересня цього помічника взяли під арешт із можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
  • Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього. Він подав заяву про виключення з фракції.
  • 15 вересня генпрокурор Венедиктова у Верховній Раді заявляла, що поки немає підстав для оголошення підозри Юрченку.
  • 15 вересня Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.
  • 17 вересня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру і клопотання про тримання під вартою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна Рада


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