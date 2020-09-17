Бойовики у ТКГ ставлять ультиматум: хочуть міняти полонених на рішення Ради

Представники терористів "ЛДНР" у Тристоронній контактній групі виставили ультиматум представникам України і вимагають, щоб парламент прийняв потрібну їм постанову, інакше вони відмовляться від обміну утримуваними особами.

Джерело: Facebook-сторінки представників ОРДЛО в Тристороній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша

Пряма мова Казанського: "У ТКГ без змін. Переговори по Донбасу як і раніше заблоковані російською стороною, яка продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб наш парламент голосував за потрібні їм закони.

Минулого тижня шантажували порушенням режиму тиші і обстрілом наших позицій. Але ці погрози поки реалізувати не наважилися. Тепер же стали тиснути на іншу болючу точку - обмін полоненими.

Представник угруповання ДНР Никонорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні і вимагають від нас політичних кроків натомість".

Пряма мова Гармаша: "Дайте Никаноровій слово, це ж їхня територія!". Це представник Росії в ТКГ Борис Гризлов дав вказівку спеціальному представникові глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау, щоб та надала слово "міністру закордонних справ" "ДНР" Никаноровій... Остання теж не сильно церемонилась, заявивши першому президенту України, що вони "молода держава, яка розвивається" і їм є на що витрачати свій дорогоцінний час, крім як на переговори з Україною...

Леонід Макарович (Кравчук), який не чекав такого нахабства, навіть не зрозумів, про що вона, він вирішив, що Никанорова назвала "молодою країною, що розвивається" Україну.

До речі, щодо "їхньої території" він зажадав від Гризлова вибачень, якщо це обмовка, або пояснень, якщо це офіційна позиція РФ. Ніхто, звичайно ж, не вибачався..."

Деталі: Казанський повідомив, що представники бойовиків вели себе на засіданні по-хамськи і роздавали вказівки навіть представникам ОБСЄ, тому, за словами Казанського, засідання завершилося достроково.

Він також повідомив, що поки не розуміє, чому Росія вирішила вчепитися за постанову ВР і заблокувати весь переговорний процес в ТКГ, але додав, що за однією з версій - в Москві чекають виборів у США.

Гармаш також повідомив, що всі рішення на засіданні підгрупи з безпеки теж заблокували, хоча там не йшла мова про постанову Ради.

Крім того, під час гуманітарного треку терористи почали пропонувати "прийняти кадрове рішення" по представнику України в гуманітарній підгрупі Галині Третьякової, яка їм не сподобалася.

Цьому передувало: 16 вересня відбулося 7-годинне онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ, мінський процес) – і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з приводу виборів заявив, що "ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", а ТКГ може обговорювати пропозиції до проектів документів щодо самоврядування в ОРДЛО.

Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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