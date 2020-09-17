Боевики в ТКГ ставят ультиматум: хотят менять пленных на решение Рады

Представители террористов "ЛДНР" в Трехсторонней контактной группе выставили ультиматум представителям Украины и требуют, чтобы парламент принял нужное им постановление, иначе они откажутся от обмена удерживаемыми лицами.

Источник: Facebook-страницы представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша

Прямая речь Казанского: "В ТКГ без изменений. Переговоры по Донбассу по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы наш парламент голосовал за нужные им законы.

На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болевую точку - обмен пленными.

Представитель группировки ДНР Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. Обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют от нас политических шагов взамен".

Прямая речь Гармаша: "Дайте Никаноровой слово, это ж их территория!". Это представитель России в ТКГ Борис Грызлов дал указание специальному представителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, чтоб та предоставила слово "министру иностранных дел" "ДНР" Никаноровой… Последняя тоже не сильно церемонилась, заявив первому президенту Украины, что они "молодое развивающееся государство" и им есть на что тратить свое ценное время, кроме как на переговоры с Украиной…

Леонид Макарович (Кравчук), не ожидавший такой наглости, даже не понял, о чем она, он решил, что Никанорова назвала "молодым развивающимся государством" Украину.

Кстати, насчет "их территории" он потребовал от Грызлова извинений, если это оговорка, или пояснений, если это официальная позиция РФ. Никто, конечно же, не извинялся…"

Детали: Казанский сообщил, что представители боевиков вели себя на заседании в хамской форме и раздавали указания даже представителям ОБСЕ, поэтому, по словам Казанского, заседание завершилось досрочно.

Он также сообщил, что пока не понимает, почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс в ТКГ, но добавил, что по одной из версий - в Москве ждут выборов в США.

Гармаш также сообщил, что все решения на заседании подгруппы по безопасности тоже заблокировали, хотя там не было речи о постановлении Рады.

Кроме того, во время гуманитарного трека террористы начали предлагать "принять кадровое решение" по представителю Украины в гуманитарной подгруппе Галине Третьяковой, которая им не понравилась.

Этому предшествовало: 16 сентября состоялось 7-часовое онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ, минский процесс) – и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по поводу выборов заявил, что "принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", а ТКГ может обсуждать предложения к проектам документов по самоуправлению в ОРДЛО.

Почему это важно: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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