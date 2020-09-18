Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха в ночь на 8 сентября.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, управление коммуникации Национальной полиции , прессслужба Киевской городской прокуратуры

Детали

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020

Полиция сообщает, что Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил Балуха ногой в спину, а тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Балуха госпитализировали в больницу.

18 сентября злоумышленника задержали - это местный житель 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным УП, ходатайство о содержании под стражей прокурор подаст 19 сентября в Днепровский районный суд.Читайте также: Если убрать из Крыма армию, мы увидим, которых флагов над домами будет больше - Владимир Балух

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