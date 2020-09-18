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Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Пятница, 18 сентября 2020, 19:52
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха в ночь на 8 сентября.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, управление коммуникации Национальной полиции , прессслужба Киевской городской прокуратуры

Детали

Полиция сообщает, что Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил Балуха ногой в спину, а тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Балуха госпитализировали в больницу.

18 сентября злоумышленника задержали - это местный житель 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным УП, ходатайство о содержании под стражей прокурор подаст 19 сентября в Днепровский районный суд.Читайте также: Если убрать из Крыма армию, мы увидим, которых флагов над домами будет больше - Владимир Балух 

Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда

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Темы: БалухМВДАваков
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