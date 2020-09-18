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Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Пятница, 18 сентября 2020, 19:52

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха в ночь на 8 сентября.

Источник: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Детали Полиция сообщает, что Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - Балух упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Балуха госпитализировали в больницу.

18 сентября злоумышленника задержали - это местный житель 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

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Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда
Темы: БалухМВДАваков


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