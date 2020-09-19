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Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права залога

Суббота, 19 сентября 2020, 14:02
Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали без права залога

В субботу, 19 сентября, суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху.

Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь: "По ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей".

Детали: По словам Максимец, подозреваемым является 32-летний житель Киевщины, безработный. Он полностью признает свою вину, отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним: 19 сентября стало известно, что врачи планируют вывести бывшего политзаключенного Владимира Балуха из медикаментозного сна на следующей неделе.

18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда

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Темы: Балухсудпрокуратура
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