Балух: Події в Білорусі – початковий рівень, як Революція на граніті

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух вважає, що теперішні революційні зміни в Білорусі можна порівняти з українською Революцією на граніті 1990 року.

Джерело: інтерв'ю Балуха "Дзеркалу тижня", записане в рамках проєкту #PrisonersVoicе ще до нападу на нього, що стався в ніч на 8 вересня

Деталі: На питання, чи можна порівняти нинішні події в Білорусі з Революцією гідності в Україні 2013-2014 років, колишній політв'язень висловив думку, що ці події порівнювати некоректно.

Пряма мова: "Нинішні революційні зміни в Білорусі — на рівні української Революції на граніті. Це початковий рівень.

Відхід від радянщини в них почався на 26 років пізніше. І в нас, і в них було збурення в 1991 році, проте, зрештою, в нас це завершилося Кучмою на десять років, а в них — на двадцять шість років Лукашенком.

Лукашенко, як на мене, це вже людина з минулого, чим би все не завершилося. Навіть якщо на певний період Лукашенко утримає владу в країні, це не матиме жодного значення".

"Будьмо відвертими: не від Лукашенка залежить, введе Путін війська чи не введе. Він у цьому контексті — об’єкт, а не суб’єкт. Історія рухається своїм шляхом. Це складний і тривалий процес. Якщо в Україні, у зв’язку з тим, що ми цей процес розпочали раніше, вже можна щось прогнозувати, то у випадку з білорусами прогнози поки що робити важко".

Довідка: 7 вересня 2019 року під час обміну утримуваними особами між Україною та Росією Балух повернувся на Батьківщину. Пізніше разом із Миколою Карпюком він заснував громадську організацію "Український центр запобігання катуванням" і брав участь у багатьох акціях на захист прав людини. Наприкінці серпня Балух оголосив, що балотуватиметься на місцевих виборах восени 2020 року. Після жорстокого побиття 8 вересня він перебуває у важкому стані в лікарні.

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